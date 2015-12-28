Более 1,5 тысяч юных минчан собрал благотворительный новогодний праздник в Белгосцирке

Новости Беларуси. Более полторы тысячи юных минчан собрал благотворительный новогодний праздник в Белгосцирке. Он проходит под патронатом мэра Минска. Среди приглашенных — победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, сироты и дети-инвалиды — для колясочников оборудовали специальные места. На благотворительный бал пригласили иностранные делегации из Санкт-Петербурга и впервые из Тбилиси и Кишинёва. Все участники получили новогодние подарки.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Одно из программы новогодних мероприятий, которые мы проводим, сегодня здесь пригласили детей, многодетные семьи, наши подшефные организации, поэтому хотелось бы, чтобы накануне Нового года дети получили положительные эмоции.