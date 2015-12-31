Почему мы хотим верить в чудеса и непременно в те, что исполняются в новогоднюю ночь?

Елка, оливье, мандарины, шампанское. Без этого Новый год нам представить невозможно. Так же, как и без желания, загаданного под бой курантов. Почему же мы все так хотим верить в чудеса и непременно в те, что исполняются в новогоднюю ночь?

Елена Тарасевич, психотерапевт высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук:

Все хотят верить в чудо, безусловно. Но люди разделяются на оптимистов и пессимистов. И очевидно еще с детского возраста, что пессимистов приучивают жить рационально. Они не очень верят в чудеса и рассчитывают только на себя.

А вот оптимисты – это как раз те люди, которые поджигают записки с желаниями, стараются успеть съесть под бой курантов 12 виноградин и искренне верят, что все загаданное сбудется, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Тарасевич, психотерапевт высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук:

Вся наша жизнь наполнена маленькими чудесами, из которых потом превращается большое чудо. Наверное, нам необходимо верить в эти маленькие чудеса, тогда свершится большое чудо. Например, предстоящий новогодний праздник – это и есть самое уникальное чудо, необыкновенное, что-то яркое, праздничное, красочное, красивое, то, во что мы начинаем верить с детства.

31 декабря мы делаем себе установку: проблемы и неудачи мы оставляем в старом году, а с 1 января начинаем все с чистого листа. Сила мысли непременно сработает, чудо не может не произойти, ведь на планете столько людей в один и тот же день выполняют этот ритуал.

Елена Тарасевич, психотерапевт высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук:

К чудесам ребенка надо приучать, потому что, по существу, это образ достижения. Когда человек чего-то очень-очень хочет, он, безусловно, прикладывает массу усилий, чтобы это чудо произошло. Это уже зависит и от родителей, и от детей, и вообще от населения на всей планете. Поэтому если во что-то очень-очень верить, то чудо обязательно сбудется.

И даже в самых прожженных пессимистах в эти дни появится вера в чудесное. Главное уметь разглядеть это самое чудо даже в самых простых вещах.