Молодежная инновационная неделя: в Парке высоких технологий наградили лучших разработчиков

Новости Беларуси. Инвестировать готовы в будущее поколение. По итогам Молодежной инновационной недели в столице выбрали лучших разработчиков. Торжественная церемония награждения прошла в Парке высоких технологий.

Оригинальными были признаны идеи в области робототехники, компьютерной инженерии и IT-сфере.

В этом году представить свои проекты на суд бизнесменов, инвесторов и столичной мэрии смогли 65 инноваторов.

Лучшие разработки в скором времени планируют воплотить в жизнь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.