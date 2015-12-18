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Молодежная инновационная неделя: в Парке высоких технологий наградили лучших разработчиков

18 декабря 2015 18:08
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Новости Беларуси. Инвестировать готовы в будущее поколение. По итогам Молодежной инновационной недели в столице выбрали лучших разработчиков. Торжественная церемония награждения прошла в Парке высоких технологий.

Оригинальными были признаны идеи в области робототехники, компьютерной инженерии и IT-сфере.

В этом году представить свои проекты на суд бизнесменов, инвесторов и столичной мэрии смогли 65 инноваторов.

Лучшие разработки в скором времени планируют воплотить в жизнь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Государственная инновационная политика # Наука

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