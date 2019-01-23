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Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду

23 января 2019 07:31
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Её открытия так долго ждали. 2 гектара лишённой тесных городских застроек земли. 25 приборов, которые с поразительной точностью круглосуточно отслеживают более 70 погодных показателей. Датчики высоты облаков, датчики количества осадков – и это далеко не полный список того, чем богата новая метеорологическая станция в Минске, открытая в декабре.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -1

Светлана Кузьмич, заместитель начальника Белгидромета:
Строительство такого комплекса явилось шагом в расширении сети наблюдений, а во-вторых, комплекс того оборудования, который установлен здесь, позволяет получать информацию в режиме реального времени. Данные этих наблюдений характеры для радиуса 25 км.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -4

Безусловно, от качества работы профессионального синоптика зависит многое, но без хорошего оборудования дать точный прогноз невозможно. К слову, данная станция в этом плане не отстаёт: тут возобновлено аэрологическое зондирование атмосферы, которое не осуществлялось у нас два десятка лет.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -7

Светлана Кузьмич:
У нас до 1998 года проводилось зондирование атмосферы в Минске, в 1998 году, в связи реконструкцией, эти наблюдения были прекращены. И зондирование у нас осталось в Бресте и Гомеле.

Зонд поднимается на высоту до 30 км и позволяет определить параметры верхних слоев атмосферы, скорость и температуру воздушных масс. Но запуск такого «шарика» в свободное плавание – удовольствие не из дешёвых, поэтому пока его используют один раз в сутки.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -10

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В Минске есть два пункта, которые показывают динамику процессов, которые происходят. Чем больше исходных данных, тем более точно можно сделать расчёт на короткий промежуток времени либо увеличить заблаговременность расчетов прогнозов на более длительный срок.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -13

Говорят, у природы нет плохой погоды. Однако приготовиться к природным капризам лучше заблаговременно. Вооружившись современной техникой, синоптики могут дать точный прогноз на трое суток вперед. Если раньше наблюдателям и в мороз, и в зной каждые три часа приходилось добывать нужные данные, сейчас вся информация сразу поступает по сети на компьютер.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -16

Александр Беганский:
Работы по автоматизации сети наблюдения будут продолжены, действует план по совершенствованию прогнозирования на краткосрочные и среднесрочные перспективы. Компьютерные технологии и, вообще, техническое оснащение идут вперёд и мы тоже не должны отставать.

Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду -19

Сегодня на карте Беларуси уже имеется 43 автоматизированных станции и 56 пунктов наблюдений.

# Республиканский гидрометеоцентр # Наука # Светлана Кузьмич # Александр Беганский # Фотофакт # Погода в Беларуси

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