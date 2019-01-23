Зонд поднимается на высоту до 30 км. Показываем, как новая метеостанция в Минске прогнозирует погоду

Её открытия так долго ждали. 2 гектара лишённой тесных городских застроек земли. 25 приборов, которые с поразительной точностью круглосуточно отслеживают более 70 погодных показателей. Датчики высоты облаков, датчики количества осадков – и это далеко не полный список того, чем богата новая метеорологическая станция в Минске, открытая в декабре.

Светлана Кузьмич, заместитель начальника Белгидромета:

Строительство такого комплекса явилось шагом в расширении сети наблюдений, а во-вторых, комплекс того оборудования, который установлен здесь, позволяет получать информацию в режиме реального времени. Данные этих наблюдений характеры для радиуса 25 км.

Безусловно, от качества работы профессионального синоптика зависит многое, но без хорошего оборудования дать точный прогноз невозможно. К слову, данная станция в этом плане не отстаёт: тут возобновлено аэрологическое зондирование атмосферы, которое не осуществлялось у нас два десятка лет.

Светлана Кузьмич:

У нас до 1998 года проводилось зондирование атмосферы в Минске, в 1998 году, в связи реконструкцией, эти наблюдения были прекращены. И зондирование у нас осталось в Бресте и Гомеле. Зонд поднимается на высоту до 30 км и позволяет определить параметры верхних слоев атмосферы, скорость и температуру воздушных масс. Но запуск такого «шарика» в свободное плавание – удовольствие не из дешёвых, поэтому пока его используют один раз в сутки.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В Минске есть два пункта, которые показывают динамику процессов, которые происходят. Чем больше исходных данных, тем более точно можно сделать расчёт на короткий промежуток времени либо увеличить заблаговременность расчетов прогнозов на более длительный срок.

Говорят, у природы нет плохой погоды. Однако приготовиться к природным капризам лучше заблаговременно. Вооружившись современной техникой, синоптики могут дать точный прогноз на трое суток вперед. Если раньше наблюдателям и в мороз, и в зной каждые три часа приходилось добывать нужные данные, сейчас вся информация сразу поступает по сети на компьютер.

Александр Беганский:

Работы по автоматизации сети наблюдения будут продолжены, действует план по совершенствованию прогнозирования на краткосрочные и среднесрочные перспективы. Компьютерные технологии и, вообще, техническое оснащение идут вперёд и мы тоже не должны отставать.