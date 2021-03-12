«Это растение любит солнышко». Эти правила посадки и ухода нужно соблюдать для эффектного цветения хризантем

Хотите получить шикарные кусты хризантем к осени? Подумайте об этом весной. Март – идеальное время для черенкования растения. Оно успевает набрать силу и порадовать эффектным и продолжительным цветением. Правда, успех будет обеспечен, если правильно подготовить посадочный материал к моменту высадки подросших кустов в отрытый грунт. Здесь, уверяют специалисты, есть несколько правил. Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, куратор коллекции хризантем:

После того как вы увидите, что они укоренились. Вы заметите это уже по верхушечному росту, что пошли новые листики образовываться, что ваше растение себя неплохо чувствует и как бы начало трогаться в рост. Естественно, тогда вы после этого аккуратно достаете его вместе с корешками и пересаживаете, сразу подготавливаете с землей стаканчики, куда аккуратно их пересаживаете и дальше за ними ухаживаете. Еще рано в открытый грунт, это лучше всего делать где-то во второй половине мая и то смотреть по погодным условиям, чтобы еще не было заморозков.

Казалось бы, этап черенкования пройден успешно. Посадочный материал готов к высадке в отрытый грунт, но спешить не стоит. Хризантема – растение нежное. Светлана Цеханович:

Когда вы увидите, что ваше растение тоже прижилось в стаканчике, начало адаптироваться, то вы не забывайте, что прежде чем высаживать в открытый грунт, вам нужно подготовить для этого растение, потому что оно до этого у вас росло под пленкой, ему было тепло и влажно, у вас дома ему хорошо, а тут вы сразу высаживаете в открытый грунт – там другие климатические условия. Поэтому вы его начинаете потихонечку готовить: выносите на прохладное место, например, на балкон. И вот так постепенно увеличиваете: сразу на 10 минут, потом на полчаса, потом уже на более длительный период, можно оставлять даже с ночевкой. Приучать нужно не только к прохладному воздуху, но и к солнышку, чтобы потом не было ожогов листиков, которые в первый раз попали на открытое солнце, и чтобы не обгорели.

И вот тот самый долгожданный момент, когда можно определять хризантему на постоянное место в саду. В идеале его нужно подготовить заранее, соблюдая необходимые условия. Светлана Цеханович:

Когда вы высаживаете в открытый грунт, то не надо забывать, что хризантема – это растение, которое любит солнышко, поэтому пространство должно быть открытым. Его не нужно высаживать куда-то в тень, ни под какие деревья, ни под какие кусты, иначе оно там не будет у вас развиваться, оно просто или погибнет, или просто будет вытягиваться, а цветов практически не будет.

Земля при этом должна быть обыкновенная, легкая, воздушная, воздухопроницаемая земля. И полив. Главное еще не забывать, когда будете высаживать, чтобы это было место, где у вас не застаивается вода, потому что она любит воду, но умеренно. Сильный переизбыток влаги ведет к гибели растения.