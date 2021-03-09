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Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста

09 марта 2021 08:24
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Украшение любого сада – это бесспорно хризантемы. Выбор сортов сейчас такой, что голова кругом – хочется приобрести все и сразу. Чаще всего новички в садоводстве именно так и поступают. Пришел, увидел и купил, а потом оказывается, что сорт не зимует в наших условиях.

Сохранить растение возможно только черенкованием, с осени припрятав куст в горшке в подходящих условиях.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-1

Что же делать с маточным растением по весне и как правильно размножить хризантемы?

Мастер-класс от специалиста ботанического сада, где собрали огромную коллекцию этих цветов.  

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, куратор коллекции хризантем:
Маточник готовится еще с осени, мы отбираем здоровые растения, которые нам понравились, пересаживаем в горшок, срезаем, оставляем только небольшую молодую поросль и ставим куда-нибудь в прохладное помещение. Когда конец зимы, идет у нас отрастание, мы выносим этот маточник на освещение, растение понемножку вытягивается и приобретает более зеленую окраску, и мы тогда уже видим, что наше растение готово к черенкованию. У некоторых может возникнуть вопрос: что такое черенкование и черенок? Я вам сейчас и покажу.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-4

Подбираем именно для черенкования растение, которое несильно молодое, не совсем такое зелененькое, но и не одревесневшее, а слегка с таким коричневым оттенком. Где-то 7-10 см происходит черенкование, мы отрезаем нижние листья и такое растение называется черенок.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-7

После этого у нас заранее уже подготовлена почва, т. к. у нас более массовое идет, то у нас череночник такой более большой. Дома достаточно подготовить небольшой деревянный ящик, туда где-то 10 см питательный грунт, плотно утрамбовывается, а сверху 2-3 см слой песочка и все утрамбовывается тоже.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-10

Перлит тоже можно добавить, он будет вам помогать сохранять влажность.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-13

Вот мы теперь готовимся, нарезаем еще растения, выбираем такие не совсем юные, которые у нас немного еще подросли.

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-16

Вот такие еще слабоватые для черенкования, скорее всего, оно у вас не пустит корешки, а просто завянет и погибнет.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-19

Очищаем, если есть дома корневин, то желательно их можно еще опылить корневином для лучшего укоренения, чтобы он у нас действительно укоренился, обычно черенки хризантемы укореняются неплохо.

Еще такой момент: землю, которую вы подготовите для черенкования, желательно пролить марганцовкой. Если же марганцовки нет, то хотя бы кипяточком тогда для того, чтобы не было корневой гнили.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-22

Делаем такую бороздочку, после этого на глубину где-то 2-3 см на расстоянии 2-3 см плотненько прижимаем и вот так листики у хризантемы могут соприкасаться, даже желательно, чтобы они соприкасались – это для лучшего поддержания влажности будет для них.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-25

Если приходится черенковать сразу несколько сортов, специалисты рекомендуют подписать растения, чтобы в дальнейшем ничего не перепуталось.  

Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста-28

Сверху черенки необходимо укрыть, создав эффект теплицы.  

# Растения и цветы # калейдоскоп # Светлана Цеханович # Фотофакт # растения

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