Как правильно черенковать хризантемы? Мастер-класс от специалиста

Украшение любого сада – это бесспорно хризантемы. Выбор сортов сейчас такой, что голова кругом – хочется приобрести все и сразу. Чаще всего новички в садоводстве именно так и поступают. Пришел, увидел и купил, а потом оказывается, что сорт не зимует в наших условиях. Сохранить растение возможно только черенкованием, с осени припрятав куст в горшке в подходящих условиях.

Что же делать с маточным растением по весне и как правильно размножить хризантемы? Мастер-класс от специалиста ботанического сада, где собрали огромную коллекцию этих цветов. Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, куратор коллекции хризантем:

Маточник готовится еще с осени, мы отбираем здоровые растения, которые нам понравились, пересаживаем в горшок, срезаем, оставляем только небольшую молодую поросль и ставим куда-нибудь в прохладное помещение. Когда конец зимы, идет у нас отрастание, мы выносим этот маточник на освещение, растение понемножку вытягивается и приобретает более зеленую окраску, и мы тогда уже видим, что наше растение готово к черенкованию. У некоторых может возникнуть вопрос: что такое черенкование и черенок? Я вам сейчас и покажу.

Подбираем именно для черенкования растение, которое несильно молодое, не совсем такое зелененькое, но и не одревесневшее, а слегка с таким коричневым оттенком. Где-то 7-10 см происходит черенкование, мы отрезаем нижние листья и такое растение называется черенок.

После этого у нас заранее уже подготовлена почва, т. к. у нас более массовое идет, то у нас череночник такой более большой. Дома достаточно подготовить небольшой деревянный ящик, туда где-то 10 см питательный грунт, плотно утрамбовывается, а сверху 2-3 см слой песочка и все утрамбовывается тоже.

Перлит тоже можно добавить, он будет вам помогать сохранять влажность.

Вот мы теперь готовимся, нарезаем еще растения, выбираем такие не совсем юные, которые у нас немного еще подросли.

Вот такие еще слабоватые для черенкования, скорее всего, оно у вас не пустит корешки, а просто завянет и погибнет.

Очищаем, если есть дома корневин, то желательно их можно еще опылить корневином для лучшего укоренения, чтобы он у нас действительно укоренился, обычно черенки хризантемы укореняются неплохо. Еще такой момент: землю, которую вы подготовите для черенкования, желательно пролить марганцовкой. Если же марганцовки нет, то хотя бы кипяточком тогда для того, чтобы не было корневой гнили.

Делаем такую бороздочку, после этого на глубину где-то 2-3 см на расстоянии 2-3 см плотненько прижимаем и вот так листики у хризантемы могут соприкасаться, даже желательно, чтобы они соприкасались – это для лучшего поддержания влажности будет для них.

Если приходится черенковать сразу несколько сортов, специалисты рекомендуют подписать растения, чтобы в дальнейшем ничего не перепуталось.