Достижения белорусских ученых в области сельского хозяйства

Белорусские овощи и фрукты любят не только у нас, но и в соседних странах. И это не удивительно! По качеству и вкусовым свойствам отечественные томаты, огурцы, перцы, кабачки, свёкла, морковь, яблоки, груши не уступают импортным аналогам, а иногда и вовсе превосходят их. Во многом такой успех стал возможен благодаря достижениям наших ученых в области сельского хозяйства. К примеру, сотрудники Института овощеводства постоянно трудятся над созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур.

Если 20 лет назад у нас выращивалось лишь несколько видов овощей, то сегодня ассортимент значительно расширился. К примеру, редкая для наших широт брюссельская и пекинская капуста, лук-порей уже не экзотика для белорусов. Фермеры охотно используют семена белорусских селекционеров и получают хороший урожай культур, которые раньше считались заморскими.

Несмотря на зимние морозы в теплицах Института овощеводства можно увидеть настоящий «капустный рай». Нашими учеными создано более десяти гибридных сортов, каждый из которых по-своему уникален.

А в этих лабораториях происходит настоящая «научная магия». Здесь сотрудники Института плодоводства занимаются селекцией плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Только представьте, специалисты «заставили» малину давать плоды практически круглый год. Для этих целей даже построили экспериментальную теплицу. Скоро «ягоду европейского класса» смогут выращивать и наши фермеры.

«Алеся», «Белорусское сладкое», «Имант»… Такие названия сортов яблок хорошо знакомы многим садоводам. К слову, около 80% выращиваемых в республике сортов этих кисло-сладких фруктов было выведено белорусскими специалистами.

Только за последние пять лет наши ученые создали 25 сортов плодово-ягодных культур, более двух десятков сортов и гибридов овощей. Но на достигнутом специалисты останавливаться не собираются. Надеемся, в ближайшем будущем нас ждут новые разработки в области плодоводства и овощеводства.