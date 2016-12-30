Белорусские военные летчики провели учения на лидском аэродроме

Новости Беларуси. Первым делом самолеты, а праздники потом. Белорусские военные летчики используют сложные погодные условия в учебных целях. На лидском аэродроме они отрабатывают вопросы боевого применения самолетов Як-130 в снегопад и ледяной дождь.

Основное внимание уделяется элементам сложного и высшего пилотажа, отработке воздушного боя на различных высотах. При этом используется весь функционал нового учебно-боевого самолета, в том числе имитация применения пушечного вооружения и ракет «воздух-воздух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Цалко, начальник штаба штурмовой базы:

Переучивание прошло на оценки «хорошо» и «отлично», особых сложностей, трудностей в переучивании летного состава не было.