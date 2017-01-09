Сенсационные открытия белорусских учёных: какие цели поставлены на 2017 год?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Вячеслав Данилович, директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент, Ольга Левко, заведующий центром археологии и древней истории Беларуси ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор исторических наук.

Вячеслав Данилович, директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент:

На 2017 год у нас запланирован целый ряд мероприятий: научные конференции, семинары, круглые столы. Особо я хотел бы отметить, что планируется проведение масштабных и знаковых для истории нашей страны научной конференции, как международная конференция, посвящённая 950-летию Минска, также 100-летие Октябрьской революции. Мы также запланировали целый ряд изданий, интересных и ценных для нашей истории и страны, прежде всего это трёхтомная история Беларуси государственности, где будет представлена история нашей государственности от древности и до современности. 2017-ый год – год 500-летия белорусского и восточно-славянскеого книгопечатника Франциска Скорины, и в связи с этим мы готовим сборник документов и материалов «Францыск Скарына ў дакументах і сведчаннях».

Ольга Левко, заведующий центром археологии и древней истории Беларуси ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор исторических наук:

Мы будем продолжать исследовать археологический Кордон. Разведочные работы мы провели в 2015 году. Убедились, что да, действительно, стоит с ним работать всерьёз и в 2016 году мы провели большие работы.

У нас очень важная проблематика – ранние славяне. Это такая, знаете, вечная проблема. Даже наши раскопки подтверждают, что славяне пришли на территорию Беларуси уже в VIII веке, и они уже внедрились в местное население, они уже внедрили некую свою культуру. В этом году опять сделали открытие: всеми признаваемая, как самая ранняя, пражская культура славянская, она идёт с IV века. Мы изучаем и памятники позднего Средневековья, которые относятся к эпохе Великого Княжества Литовского.

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