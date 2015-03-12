Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Зоя Козловская в программе «УТРО» на СТВ

Чем именно занимается Ваш Институт?

Зоя Козловская, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства», доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Кроме создания новых сортов, мы ежегодно высеваем семена плодовых культур, выращиваем специальные саженцы: яблони, груши, черешни, вишни, абрикосы - самые разнообразные культуры. Помимо всего прочего занимаемся распространением новых сортов ягодных и редких деревьев для того, чтобы люди украшали свои участки, и нашу белорусскую землю в целом.

Что можно высаживать в марте?

Зоя Козловская, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства», доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Сейчас морозов уже не будет таких, как это бывает в январе или феврале. И если вы что-то уже посадили, то не стоит беспокоится - растение не пропадет! Но не на всех участках можно начинать посадку. Например, большинство участков Минского района, имеют тяжелые почвы, земля на них вязкая, а садить корень в грязи нельзя ни в коем случае! Для посадки земля должна быть влажной, но рассыпчатой. В таком случае она сможет дать не только питание корням, но и доступ к кислороду, чтобы деревья могли дышать и не задохнулись в грязи.

Какие советы Вы можете дать начинающим садоводам?

Зоя Козловская, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства», доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Для начала нужно определить, что именно вы хотите посадить. Где посадить. Сегодня многие хотят посадить персик или абрикос. Понятно, что потепление климата налицо. Однако, необходимо понимать, что теплолюбивые культуры долго расти не будут. У нас есть замечательные сорта слив, которые долгие-долгие годы дают замечательные плоды, и они ничуть не хуже тех фруктов, которые завозятся из Молдовы, Польши и еще откуда-то. Те, кто занимается садом, про это знают. Существует множество скороплодных саженцев, когда вы покупаете и сразу же знаете, что вы купили. Также есть целая серия декоративных растений: плакучая крона, колоновидная крона. Поэтому нужно определиться, что именно приходится вам по душе. Для маленьких участков - компактные, маленькие деревья. Для участков, которые более просторные, можно посадить деревья-долгожители..

Как ухаживать за молодыми саженцами и старыми деревьями?

Зоя Козловская, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства», доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

Молодые деревья после посадки надо обязательно удобрять и подкармливать. Также не забывайте и о том, что за ними нужно следить. У нас очень много братьев наших меньших, таких как тля, которая скручивает листья, и нужно вовремя эту проблему снять. Если вы посадили сад, то нужно всегда быть готовыми к уходу за ним. Что же касается старых деревьев, то для них важен процесс обрезки коры. Все старые деревья необходимо периодически приводить в порядок: вырезать обломанные, засохшие, покрытые мхом ветки.