БРСМ объявляет конкурс на лучшие научные идеи и бизнес-проекты

Принимаются технические, научные проекты и бизнес-идеи.
Сотня лучших проектов войдёт в виртуальную экспозицию интернет-портала Союза молодежи. А их авторы презентуют свои проекты на республиканском инновационном форуме. К слову, уже есть первые участники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета Общественного обединения «БРСМ»:
Самая основная задача этого проекта — это воплощение инициатив молодых ребят. Это стремление к тому, чтобы молодые ребята, которые хотят что-то сделать для страны, для родного города, для республики в целом, находили свою нишу, где бы они могли всегда реализоваться в своих позитивных эмоциях и действах.