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БРСМ объявляет конкурс на лучшие научные идеи и бизнес-проекты

20 сентября 2011 12:02
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"100 идей для Беларуси". Республиканский молодежный проект под таким названием стартовал сегодня. БРСМ предлагает всем желающим в возрасте от 14 до 31 года проявить инициативу в различных сферах политического, социального и экономического развития страны.

Принимаются технические, научные проекты и бизнес-идеи.

Сотня лучших проектов войдёт в виртуальную экспозицию интернет-портала Союза молодежи. А их авторы презентуют свои проекты на республиканском инновационном форуме. К слову, уже есть первые участники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета Общественного обединения «БРСМ»:
Самая основная задача этого проекта — это воплощение инициатив молодых ребят. Это стремление к тому, чтобы молодые ребята, которые хотят что-то сделать для страны, для родного города, для республики в целом, находили свою нишу, где бы они могли всегда реализоваться в своих позитивных эмоциях и действах.

# Наука # БРСМ

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