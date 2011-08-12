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Беларусь и Россия подготовили проект новой союзной космической программы до 2016 года

12 августа 2011 10:46
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Об этом заявлено на встрече премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича с руководителем агентства Роскосмос Владимиром Поповкиным.

На переговорах детально обсуждается ход работ по созданию систем зондирования земли и результаты финальных стадий испытаний. Россияне заинтересованы также в тесном сотрудничестве с белорусскими промышленными предприятиями и по своей федеральной программе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас очень много проектов в области научно-технической деятельности. Во многом они являются началом больших проектов.
Очень большое поле совместной деятельности и по целевой аппаратуре, и по работе в системе ГЛОНАСС.  

Владимир Поповкин, руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации:
Мы обсудили вопросы, о которых вы сейчас говорили. Это, в первую очередь, ход работ по изготовлению космического аппарата «БелКА». Второй блок вопрос – реализация программ Союзного государства. Какие есть еще интересные моменты и то, что сегодня мы подготовили для их развития программу на 2012-2016 года.

# Мясникович # Наука # Белоруссия

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