Беларусь и Россия подготовили проект новой союзной космической программы до 2016 года

Об этом заявлено на встрече премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича с руководителем агентства Роскосмос Владимиром Поповкиным.

На переговорах детально обсуждается ход работ по созданию систем зондирования земли и результаты финальных стадий испытаний. Россияне заинтересованы также в тесном сотрудничестве с белорусскими промышленными предприятиями и по своей федеральной программе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас очень много проектов в области научно-технической деятельности. Во многом они являются началом больших проектов.

Очень большое поле совместной деятельности и по целевой аппаратуре, и по работе в системе ГЛОНАСС.

Владимир Поповкин, руководитель Федерального космического агентства Российской Федерации:

Мы обсудили вопросы, о которых вы сейчас говорили. Это, в первую очередь, ход работ по изготовлению космического аппарата «БелКА». Второй блок вопрос – реализация программ Союзного государства. Какие есть еще интересные моменты и то, что сегодня мы подготовили для их развития программу на 2012-2016 года.