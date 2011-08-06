Белорусские ученые создали установку, позволяющую экономить на импорте технического углерода

Это сырье просто незаменимо в химической отрасли и пока полностью закупается за рубежом. Потребности только «Белшины» в нем – порядка 50 тысяч тонн в год. А это – колоссальные валютные средства. Их теперь можно будет сэкономить.

Чудо-установка обещает сэкономить для страны огромные средства в валюте. Производит технический углерод, который в простонародье называют сажей, хотя это и не совсем так.

Павел Гринчук, заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

Подобные исследования до последнего времени в Беларуси не проводились. Специалистов практически не осталось.

В каком-то смысле наша установка – пилотная, прежде всего, для республики.



Сама технология известна лет 100. И белорусское ноу-хау не столько в принципе получения сырья, сколько в самом оборудовании. Ученые признаются: большая часть секрета – в автоматике и мощных реакторах, где температура до полутора тысяч градусов.

Александр Ознобишин, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

Здесь можно провести исследования, хорошо изучить процесс, получить его параметры и сделать какие-то выводы, чтобы в дальнейшем можно было проектировать не экспериментальные, а промышленные установки, которые могли бы быть востребованы на нашем предприятии.

Технический углерод незаменим в химической отрасли. Его используют фактически все предприятия. Без него невозможно сделать шины, почти все виды резины и даже краски, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для белорусского флагмана, «Белшины», к примеру, – это вообще основное сырье. Потребляет в год порядка 50 тысяч тонн. Как компонент используется также на заводах «Химволокно». И пока эти предприятия очень зависимы от импорта и его цены, что сказывается на конечной стоимости белорусской продукции.

Павел Гринчук, заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

Партнеры, коллеги, которые имеют собственные шинные заводы, снабжают наши предприятия по остаточному принципу. То есть дают продукт далеко не лучшего качества и диктуют свои цены.



Пока это опытный образец. Оборудование проходит обкатку. После чего его можно будет внедрять в производство. Вещь затратная, но ученые заверяют: выгодная в государственных масштабах. Установку можно использовать и для углубленной переработки нефтепродуктов, а также включать в технологический процесс переработки, скажем, отходов и получать почти из ничего полезные продукты, а значит и прибыль.