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Белорусско-японский проект по ядерной безопасности в приграничной зоне РАДБЕЛ полностью реализован

29 августа 2011 11:13
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По оценке японских специалистов – очень успешно. Его стоимость – один миллион долларов. В Беларуси созданы мобильные лаборатории оперативного реагирования на факты незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов. Техникой отечественного производства оснастили белорусские границы.

Только за этот год было выявлено 15 грузов, требующих разбирательства. В основном это стройматериалы.
 
Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
По пяти случаям были приняты решения о не пропуске в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан не только Республики Беларусь, но и других государств, куда предназначались данные товары.

Хаджиме Сасаки, исполнительный директор технического секретариата Комитета по сотрудничеству в области нераспространения ядерного оружия Японии:
Мне представляется вполне возможным применить такой опыт Беларуси в Японии. И мы очень благодарны за то, что совместный проект был выполнен очень быстро.
 
Япония не исключает и дальнейшую реализацию совместных проектов.

К слову, страны сотрудничают в вопросах нераспространения ядерного оружия более 15 лет. А разработку плана по физической ядерной безопасности инициировала как раз белорусская сторона. В его рамках и осуществлен проект, соответствующий всем стандартам МАГАТЭ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Адам Бачлер, специалист по ядерной безопасности офиса по физической ядерной безопасноти МАГАТЭ:
Один из пунктов этого плана является данный проект. Все это оборудование соответствует требованиям МАГАТЭ, и оно применимо не только к условиям Беларуси. Такая техника может использоваться во всем мире.

# Наука

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