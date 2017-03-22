Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования земли

Наша планета, безусловно, прекрасна. Увидеть ее красоты в полной мере можно, пожалуй, только из космоса. Каждый день снимки земной поверхности делают сотни папарацци – спутники. Среди них – и совместное детище российских и белорусских ученых – космический аппарат дистанционного зондирования земли.

Белорусский космический аппарат успешно выведен на орбиту в 2012 году. Его вес составляет 400 килограммов. На расстоянии пятисот двадцати километров от земли он совершает съемки, которые, в первую очередь, нужны специалистам по картографии и геодезии.

Белорусский спутник весьма манёвренный. Он может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом.

Если говорить простым языком, примерно 5-6 раз в сутки спутник «выходит» на связь. Поэтому и днем и ночью специалисты не дремлют. В центр управления полетами стекаются заявки пользователей, которым нужна информация из космоса. На их основании специальный технический комплекс рассчитывает полетное задание, которое в последствие и окажется на борту аппарата.

Когда спутник появится в зоне видимости командного пункта, с борта будут передаваться данные телеметрии. В результате сложных технических процедур в центре управления полетами окажутся необходимые данные из космоса.

Этот аппарат будет находиться на орбите вплоть до 2018 года. А в конце 2019 года Беларусь планирует запустить в космос второй спутник, который по своим характеристикам будет как минимум в четыре раза лучше предшественника.

Безусловно, во многом это будет возможным благодаря работе наших ученых.