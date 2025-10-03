Белорусские учёные обнаружили у долгожителей бактерию, которая позволяет продлить жизнь

Белорусские биологи изучают секреты долголетия. Ученые из Национальной академии наук Беларуси разработали генетический паспорт – персонализированный инструмент для сохранения здоровья и активного долголетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот документ основан на анализе ДНК и помогает выбрать индивидуальный путь для поддержания качества жизни. Исследование показывает, что долголетие лишь частично зависит от генетики, а решающую роль играет образ жизни. Ученые изучали не только геном, но и микрофлору кишечника, которая напрямую влияет на иммунитет. И сделаны важные открытия.
Так, у белорусских долгожителей обнаружили бактерию, которая снижает риск воспалительных заболеваний кишечника, ускоряющих старение. Таким образом, использование пробиотиков и коррекция питания могут продлить жизнь.
Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси, доцент:
В ближайшие годы, конечно же, сложно достигнуть цифры в 140 лет, потому что есть определенные биологические закономерности. Но в принципе перспективы, то, к чему наука движется, это вполне вероятно. То есть каким-то образом установление новых механизмов, в том числе генетических, продолжительности жизни, долголетия. Кроме того, та же самая замена органов, когда какие-то изношенные органы можно будет менять клонированными. Возможно, коррекция генетической программы долгожительства.
Исследователи выявили около десяти уникальных генов долголетия. Одни из них связаны со снижением метаболической активности, другие – с усилением клеточной защиты.
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