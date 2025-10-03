Белорусские учёные обнаружили у долгожителей бактерию, которая позволяет продлить жизнь

Белорусские биологи изучают секреты долголетия. Ученые из Национальной академии наук Беларуси разработали генетический паспорт – персонализированный инструмент для сохранения здоровья и активного долголетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот документ основан на анализе ДНК и помогает выбрать индивидуальный путь для поддержания качества жизни. Исследование показывает, что долголетие лишь частично зависит от генетики, а решающую роль играет образ жизни. Ученые изучали не только геном, но и микрофлору кишечника, которая напрямую влияет на иммунитет. И сделаны важные открытия.

Так, у белорусских долгожителей обнаружили бактерию, которая снижает риск воспалительных заболеваний кишечника, ускоряющих старение. Таким образом, использование пробиотиков и коррекция питания могут продлить жизнь.