26-летний отец двоих детей, ученый, председатель Совета молодых учёных получил президентскую стипендию

Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 94 талантливым молодым ученым. Это перспективные исследователи, которые получили результаты, имеющие существенное научное и практическое значение.

Многие представители технических, естественных и аграрных наук имеют патенты на свои изобретения. Все стипендиаты, вне зависимости от возраста и учёной степени, ежемесячно в течение следующего года будут получать по два с половиной миллиона рублей.

Победитель многочисленных предметных олимпиад, председатель Совета молодых учёных, а ещё и папа двоих детей. В свои 26 Дмитрий достиг немалого. Специалист в области биоинформатики - один из сотни молодых учёных, которые весь следующий год будут получать президентскую стипендию.

Дмитрий Муха, научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Я считаю, что это не является в прямом смысле наградой, после которой можно расслабиться. Это стимул. Это как признание того, что мне нужно ещё больше работать и показать что-то по-настоящему интересное для научного сообщества и общества в целом.

Он поступил без экзаменов на биофак, а для аспирантской работы выбрал наименее изученную область науки. Экспериментальная биохимия вкупе с информационными технологиями равно развитие фармацевтической отрасли в стране. Суть работы заключается в том, чтобы изучить эффект принципиально новых лекарственных соединений на организм человека.

Дмитрий Муха, научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Практический выход темы, над которой работаю именно я — создание технологий, которые мы уже пытаемся применить для работы над новыми лекарственными соединениями, над новыми формулами.

Новые формулы Дмитрий создаёт и сам. Работает над лекарственными соединениями, которые подавляют развитие некоторых онкологических заболеваний. Но главная задача - при помощи высоких технологий определить, без прямых опытов, будут они действовать или нет. А эти сведения для науки на вес золота. На работе молодой учёный ежедневно до позднего вечера. И даже новогодний рубеж лишь очередная точка отсчёта в череде нескончаемых экспериментов.

Дмитрий Муха, научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Очень мало времени трачу на всё, кроме своей работы. Большую часть украшений дома делала моя жена, помогали мои родственники ей, но это не я. Я прихожу и радуюсь.

Ноу-хау талантливых белорусских ученых не только сэкономят валюту, но и помогут ее заработать. Окупаемость инновационных проектов, по словам Дмитрия, в среднем не больше пяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.