Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктиде

Ученые уже совершили переход с российской антарктической станции на полевую базу.

В планах – различные исследования: от строения земной коры до животного мира, а также изучение состояния озонового слоя над ледовым континентом. Собранными данными наши полярники поделятся с коллегами из международных научных центров.

Как ранее сообщалось, в ближайшие пять лет Беларусь намерена продолжать на постоянной основе исследования в южной полярной области Земли. Результаты экспедиций призваны обеспечивать научные, экономические и геополитические интересы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.