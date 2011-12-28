Молодой белорусский ученый Евгений Баранышин придумал, как измерять температуру в быстропротекающих тепловых процессах

Новости Беларуси, Минск. Например, во время образования частицы сажи – а это тысячные доли секунды. Для науки это настоящее открытие. И в мире таких приборов пока нет. Евгений Баранышин – один из сотни молодых ученых, кто в будущем году будет получать Президентскую стипендию.

Он хотел стать учителем, но потом решил изучать физические процессы. Первая разработка – плазмохимическая установка для получения углеродного наноматериала. В жизнь проект воплотился, но в производстве так и не прижился. У последующих творений Евгения гениальный акцент.

Это название и выговорить сложно, не то, что понять – фотоэмиссионный пирометр. В народе больше известный как черный ящик. Простая форма – сложное содержание: прибор может измерять температуру в быстропротекающих тепловых процессах. Эти сведения для науки на вес золота. Пока таких только два: в Институтах тепло- и массообмена и физики Академии наук. Но, учитывая, что аналогов прибору в мире нет, ученые не сомневаются в его востребованности.

Евгений Баранышин, научный сотрудник Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси:

Уникальность его заключается в том, что он позволяет проводить температурные измерения объектов с временным разрешением до одной микросекунды. Причем позволяет регистрировать температуру, скорость изменения которой может составлять 10 в 8-й Кельвина в секунду.

Творение Евгения помогло и при создании промышленной установки по производству технического углерода, то есть сажи. Сырье, без которого невозможно сделать шины и даже краски, приходится закупать за рубежом. Хотя только одна «Белшина» в год его потребляет около 50 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ноу-хау белорусских ученых не только сэкономит валюту, но и поможет ее заработать. Установкой уже заинтересовались иностранные заказчики. Стоимость контракта – полтора миллиона долларов.

Евгений Баранышин, научный сотрудник Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня, создавая что-то, мы должны думать не только, что нам это интересно. Мы должны смотреть на перспективу, понимать, что создаваемый нами продукт будет востребован в стране и за рубежом.

Впереди, говорит Евгений, немало проектов. Но пока планы держит в секрете. Боится конкурентов. Зато не скрывает другое – куда потратит Президентскую стипендию. А это ни много ни мало – 2 млн рублей ежемесячно.

Евгений Баранышин, научный сотрудник Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси:

На эти деньги я приобрету монитор, шоколад для коллег, чтобы они плодотворно работали, чтобы больше идей было для страны.