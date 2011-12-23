НАН Беларуси: После ввода белорусской АЭС мы можем выйти на рынок экспортеров электрической энергии

Новости Беларуси. В самый короткий световой день в году свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Благодаря этим людям в каждом доме есть свет и тепло. Флагман белорусской энергетики – Лукомльская ГРЭС.

Этот гигантский механизм обслуживают 2 тысячи специалистов-энергетиков.

Александр Михайлович работает в энергосистеме 41 год – на Лукомльскую ГРЭС пришел почти с самого ее основания.

Александр Незаненко, машинист энергоблока Лукомльской ГРЭС:

Особенность нашей работы – дать электроэнергию народному хозяйству, людям, чтобы они смотрели телевизор, было тепло и светло.

Центральный щит управления – так называемый «мозговой центр» станции. Отсюда даются команды на загрузку всех энергоблоков. Здесь в летнее время в Новолукомле вырабатывается почти 60% всей электроэнергии в Беларуси.

В Беларуси это крупнейшее предприятие по выработке электроэнергии питает не только Витебскую область, но и Минск, Могилев, Гомель. Флагман белорусской энергетики постоянно модернизируется.

Владимир Перевязчиков, заместитель директора Лукомльской ГРЭС:

Данная модернизация приведет к тому, что увеличение мощности каждого из блоков на 15 мегаватт будет осуществлена при тех же расходах топлива на отпущенный киловатт в час.

На очереди – инвестиционный проект. Китайская корпорация построит здесь парогазовую установку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Базыленко, директор Лукомльской ГРЭС:

Это новая технология, новая надежная работа, развитие нашей станции. При внедрении ее мы будем иметь экономию топлива 143 тысячи тонн – примерно 513 млрд рублей в год.

«Белэнерго» делает ставку и на альтернативные источники энергии – они дешевле и экологичнее. Только в этом году в Речице появилась мини-ТЭЦ на местных видах топлива, а в небе над Гродненщиной начали вращаться три 40-метровые лопасти – самые крупные в стране «ветряки».

Еще больше надежд специалисты возлагают на строительство АЭС. С мирным атомом Беларусь сможет не только отказаться от импорта, но и продавать электроэнергию.

Александр Михалевич, заместитель академика-секретаря отделения физико-технических наук НАН Беларуси:

После ввода белорусской АЭС мы можем выйти на рынок экспортеров электрической энергии и надеемся, что это произойдет.

Именно атомная, альтернативная энергетика и энергосбережение – три кита, на которых должна держаться современная энергосистема, убеждены ученые.

А сегодня труд энергетиков востребован вдвойне. Праздник представителей самой светлой профессии – еще и самый короткий световой день в году.