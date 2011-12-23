Этот гигантский механизм обслуживают 2 тысячи специалистов-энергетиков.
Александр Михайлович работает в энергосистеме 41 год – на Лукомльскую ГРЭС пришел почти с самого ее основания.
Александр Незаненко, машинист энергоблока Лукомльской ГРЭС:
Особенность нашей работы – дать электроэнергию народному хозяйству, людям, чтобы они смотрели телевизор, было тепло и светло.
Центральный щит управления – так называемый «мозговой центр» станции. Отсюда даются команды на загрузку всех энергоблоков. Здесь в летнее время в Новолукомле вырабатывается почти 60% всей электроэнергии в Беларуси.
В Беларуси это крупнейшее предприятие по выработке электроэнергии питает не только Витебскую область, но и Минск, Могилев, Гомель. Флагман белорусской энергетики постоянно модернизируется.
Владимир Перевязчиков, заместитель директора Лукомльской ГРЭС:
Данная модернизация приведет к тому, что увеличение мощности каждого из блоков на 15 мегаватт будет осуществлена при тех же расходах топлива на отпущенный киловатт в час.
На очереди – инвестиционный проект. Китайская корпорация построит здесь парогазовую установку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Базыленко, директор Лукомльской ГРЭС:
Это новая технология, новая надежная работа, развитие нашей станции. При внедрении ее мы будем иметь экономию топлива 143 тысячи тонн – примерно 513 млрд рублей в год.
«Белэнерго» делает ставку и на альтернативные источники энергии – они дешевле и экологичнее. Только в этом году в Речице появилась мини-ТЭЦ на местных видах топлива, а в небе над Гродненщиной начали вращаться три 40-метровые лопасти – самые крупные в стране «ветряки».
Еще больше надежд специалисты возлагают на строительство АЭС. С мирным атомом Беларусь сможет не только отказаться от импорта, но и продавать электроэнергию.
Александр Михалевич, заместитель академика-секретаря отделения физико-технических наук НАН Беларуси:
После ввода белорусской АЭС мы можем выйти на рынок экспортеров электрической энергии и надеемся, что это произойдет.
Именно атомная, альтернативная энергетика и энергосбережение – три кита, на которых должна держаться современная энергосистема, убеждены ученые.
А сегодня труд энергетиков востребован вдвойне. Праздник представителей самой светлой профессии – еще и самый короткий световой день в году.