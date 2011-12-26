Первый авиакомплекс «Бусел» – белорусский беспилотник – запускают в серийное производство

Новости Беларуси, Минск. Небольшой летательный аппарат станет хорошим помощником для пограничной службы, спасателей и даже ГАИ. Ведь оттуда, с высоты пару сотен метров, с помощью бортового оборудования можно будет рассмотреть даже спичечный коробок, не говоря уже о лесных пожарах и крупных ДТП.

Не птица, но летает. Беспилотник «Бусел» прошел все испытания и готов создать отряд альтернативного авиапарка Беларуси. Механический теска весит всего 6,5 кг, но способен поднимать килограммовую ношу, например, камеру, и беспрерывно парить в небе час.

Благодаря камере беспилотник и оператор смогут мониторить обстановку с высоты. К примеру, лесные пожары или незаконное пересечение границы.

Наблюдать с высоты птичьего полета можно за чем угодно: от пробок на дороге до слабых мест на белорусской ниве. В чрезвычайных ситуациях, впрочем, и до них, такая техника тоже на передовой. Потому этой разработкой уже заинтересовалось не одно ведомство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр – оператор, именно так называют земных асов, отрабатывает на симуляторе различные внештатные ситуации, чтобы потом на практике профессионально вырулить. В полете он уже шесть месяцев – это около 30 вылетов.

Александр Иванов, оператор беспилотного летательного аппарата:

Летательный аппарат обнаружил объект – оператор в состоянии отследить его камерой.

Юрий Яцына, заведующий лабораторией многофункциональных систем и беспилотных комплексов Физико-технического института НАН Беларуси:

Это летательный аппарат, который позволяет летать до 300 км дальности.

На рабочем столе – мастер-модель. Эталон будущего мега-беспилотника.

Олег Василенко, заведующий сектором сертификации и испытаний беспилотных авиационных комплексов Физико-технического института НАН Беларуси:

На концах находится винглетта для улучшения управляемости, устойчивости самолета в полете. Размах крыла – 6 метров.

150-килограммовый аппарат сможет летать шесть часов подряд, долетая, к примеру, до границы и обратно и развивая крейсерскую скорость – 110 километров в час.

Олег Василенко, заведующий сектором сертификации и испытаний беспилотных авиационных комплексов Физико-технического института НАН Беларуси:

При создании аварийной ситуации будет применена аварийно-посадочная система: будет выпущен парашют, и он на парашюте выполнит посадку.

В небольшом цехе, собственного говоря, производится и будет серийно производиться беспилотная техника. Печи и весь инструментарий в наличии. После того, как сделают запчасти, сам механизм собирается вручную. Мощности же самого цеха позволяют собрать в неделю один беспилотник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Яцына, заведующий лабораторией многофункциональных систем и беспилотных комплексов Физико-технического института НАН Беларуси:

В настоящее время согласовываем ряд проектов на поставку этих изделий с заказчиками как внутри Беларуси, так и на экспорт.