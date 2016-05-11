«СМИ в Беларуси»: сотрудники СТВ пригласили зрителей заглянуть на информационную кухню

Новости Беларуси. XX международная специализированная выставка СМИ в Беларуси открылась в Минске.

Выставка объединила ведущие средства массовой информации нашей страны и зарубежья. На протяжении нескольких дней участники форума будут показывать и рассказывать о своей работе. В программе также круглые столы, семинары и мастер-классы с участием ведущих журналистов и медиаспециалистов.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Нас сегодня читают и слышат во всем мире, в том числе благодаря информационным технологиям. Но вот такой майский смотр, когда мы в стране проводим большую международную профессиональную выставку и к нам приезжают гости, а в этом году представители 20 государств, медийной, экспертной общественности – все это говорит о том, что мы кропотливо день за днем развиваем наше национальное информационное пространство.

Традиционно свой стенд представляет и телеканал СТВ. 11 мая ведущие и корреспонденты провели презентацию. Зрители смогли заглянуть на информационную кухню и поучаствовать в конкурсах.

К слову, СТВ в 2016 году отмечает 15-летие. Историю развития телеканала в лицах рассказали гостям презентации.

Наталья Михайлик и Олег Степанюк, ведущие телеканала СТВ :

Основная наша задача с Наташей – мало того, что рассказать о нашем молодом телеканале, обо всех ведущих, а заодно узнать у зрителя, такой зрительский рейтинг, какие программы они больше смотрят.

И хорошее настроение телеканал СТВ гарантирует.