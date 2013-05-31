Звёзды «Евровидения» Эммили де Форест и Злата Огневич выступят на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2013», датчанка Эммили де Форест исполнит победную «Only Teardrops» (смотрите видео) на сцене Летнего амфитеатра в Витебске. Её выступление запланировано на четверг, 11 июля. В этот день пройдёт торжественное открытие XXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

На открытии «Славянского базара» выступит и Алёна Ланская, представительница Беларуси на конкурсе «Евровидение-2013». Напомним, несколько лет назад Алёна завоевала Гран-при конкурса «Витебск-2011». Девушка шла к этой победе шесть лет. И, наконец, дождалась своего звездного часа: попала на «Славянский базар» и сразу – « в яблочко». К слову, за 21-летнюю историю фестиваля Беларусь четырежды завоевывала Гран-при.

Бронзовый призёр «Евровидения» этого года, украинка Злата Огневич споёт на закрытии «Славянского базара». Не исключено, что на канцерной площадке фестивального Витебска споёт и Фарид Мамедов, азербайджанец, завоевавший серебро «Евровидения-2013».

Организаторы «Славянки» несколько лет подряд дарили настоящим поклонникам «Евровидения» вечеринку в стиле этого конкурса. В 2008 на сцене Летнего амфитеатра выступили украинка Руслана, российский певец Дима Билан, украинка Ани Лорак, белорус Руслан Алехно. В 2010 публику радовал датский дуэт Томас Невергрин и Чейни. В 2012 «Славянский базар» посетили победительница «Евровидения-2012» шведская певица Лорин и серебряные призеры конкурса – российский фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» и норвежский белорус Александр Рыбак.

Справка ctv.by



Билеты на «Славянский базар-2013» уже поступили в продажу. Цена билетов на церемонию открытия от 450 000 до 980 000 рублей. На закрытие фестиваля можно попасть дешевле: билеты от 380 000 до 650 000 рублей.