Новости Беларуси. Масштабный фестиваль духовой музыки прошел на Минщине. 25-й областной музыкальный форум затронул сразу три города – Клецк, Несвиж и Столбцы.

Кроме музыкальных коллективов области, своим творчеством поклонников радовали оркестре Украины, Латвии, Литвы и Польши.

В Столбцах свою программу представили музыканты из подмосковной Истры. Со своими белорусскими коллегами духовиками россияне сотрудничают уже несколько лет. Музыканты традиционно ездят друг к другу в гости. Подарком для белорусских слушателей, стало исполнение духовым оркестром Истры песни «Беловежская пуща».

Как рассказали участники мероприятия, популярность духовой музыки среди слушателей растет, и такие фестивали в малых городах помогают найти еще больше поклонников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.