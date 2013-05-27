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Фестиваль духовой музыки прошел на Минщине

27 мая 2013 15:12
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Новости Беларуси. Масштабный фестиваль духовой музыки прошел на Минщине. 25-й областной музыкальный форум затронул сразу три города – Клецк, Несвиж и Столбцы.

 Кроме музыкальных коллективов области, своим творчеством поклонников радовали оркестре Украины, Латвии, Литвы и Польши.

В Столбцах свою программу представили музыканты из подмосковной Истры. Со своими белорусскими коллегами духовиками россияне сотрудничают уже несколько лет. Музыканты традиционно ездят друг к другу в гости. Подарком для белорусских слушателей, стало исполнение духовым оркестром Истры песни «Беловежская пуща».

Как рассказали участники мероприятия, популярность духовой музыки среди слушателей растет, и такие фестивали в малых городах помогают найти еще больше поклонников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Фестиваль # Музыка # Фестивали и карнавалы

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