Новости Беларуси. Огромные очереди, долгое ожидание и предвкушение праздника. Сегодня, 27 мая, началась продажа билетов на «Славянский базар в Витебске». Купить их можно в кассах по всей стране, правда, отстояв немаленькие очереди. Кроме того, приобрести заветный билет можно и в Интернете. Благодаря современным технологиям забронировать себе место в Летнем амфитеатре Витебска могут даже жители Малайзии и Чили.

Галина Будькова на «Славянский базар в Витебске» мечтала попасть давно. Сегодня, в первый день продажи билетов, выбрала понравившиеся места онлайн и приехала в кассу... Но нужных билетов уже не было.

Кассиры к такому ажиотажу привыкли. Каждый год за несколько часов до начала продажи билетов в витебские кассы выстраиваются серьезные очереди желающих попасть на самые интересные мероприятия фестиваля.

В Минске билеты купить можно свободнее. Но и здесь «Славянский базар» затмил по популярности все остальные концерты.

Зоя Жабрун, кассир:

Билеты с самого утра пользуются бешеной популярностью.

На «Славянский базар» стараются попасть не только зрители. Международный фестиваль искусств в Витебске настолько популярен среди и молодых исполнителей, и мэтров эстрады, что многие звезды из года в год приезжают сюда с удовольствием, постоянно подчеркивая особую атмосферу «Славянского базара».

Алена Ланская, певица:

Мне очень нравится каждый год приезжать на «Славянский базар», принимать участие. Это фестиваль, это праздник.

Фестиваль пройдет с 11 по 15 июля, но мероприятия форума выйдут за официальные рамки. «Сольники» звезд начнутся за несколько дней до официального концерта-открытия. В этом году фестиваль серьезно изменился: в программе не будет отдельных концертов, посвященных культуре России, Украины и Беларуси. Но мастеров искусств братских стран объединит День дружбы.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

В этом году мы делаем как бы фестиваль фестивалей. Т.е. представлены исполнители, которые могут достойно представить различные фестивали, которые проходят не только на территории СНГ, но и во всем мире. Мы делаем акцент на конкурсы. Отдаем на конкурс молодых исполнителей выходные дни, чтобы как можно больше людей смогли их посетить.

На главной сценической площадке «Славянского базара» состоится 18 концертов. Но праздником будет охвачен весь город. Впервые небольшие концерты пройдут даже в традиционном фестивальном Городе мастеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.