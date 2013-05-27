«Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 15 июля. Продажа билетов - с 27 мая

Новости Беларуси. 27 мая в Витебске будет дан неофициальный старт 22-му международному фестивалю искусств «Славянский базар».

С этого дня начинается продажа билетов на концерты в Летнем амфитеатре. Приобретать их организаторы форума советуют в фестивальных кассах, которых по всей Беларуси будет открыто 400, а также в электронном варианте.

Напомним, в этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 15 июля. В его программе, как всегда, множество концертов, интересных встреч с известными людьми. Ну а главная музыкальная интрига развернется, конечно же, между участниками конкурса эстрадных исполнителей и международного детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.