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«Славянский базар» в Витебске пройдет с 11 по 15 июля. Продажа билетов - с 27 мая

27 мая 2013 07:52
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Новости Беларуси. 27 мая в Витебске будет дан неофициальный старт 22-му международному фестивалю искусств «Славянский базар».

С этого дня начинается продажа билетов на концерты в Летнем амфитеатре. Приобретать их организаторы форума советуют в фестивальных кассах, которых по всей Беларуси будет открыто 400, а  также в электронном варианте.

Напомним, в этом году «Славянский базар» в Витебске  пройдет с 11 по 15 июля.  В его программе, как всегда, множество концертов, интересных встреч с известными людьми. Ну а главная музыкальная  интрига развернется, конечно же, между участниками конкурса эстрадных исполнителей и международного детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Фестивали и карнавалы # Славянский базар в Витебске-2013

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