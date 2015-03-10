«Звездный ринг» за 7 марта 2015 года: Анна Шалютина и «Ё-гурт» против «КонтраБанда»

Анна Шалютина и группа «Ё-гурт»: Они помогут почувствовать вам вкус жизни, потому что точно знают рецепт хорошего настроения. Эти музыкальные кулинары пробуют сами, прежде чем предложить слушателю, значит, мы можем рассчитывать на продукт, способный удовлетворить любого гурмана.

КонтраБанда: Когда в твоем портфолио работа с «Без Билета», «Цвет Алоэ», «Litesound» и Ириной Дорофеевой, это не может не закалить характер и не отточить мастерство. Именно поэтому они ставят своей целью контрабанду хорошей музыки на нашу территорию. И предлагаемый товар пользуется спросом. Подтверждением тому — сотни концертов как в нашей стране, так и за рубежом.