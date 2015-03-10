Певица Полина Гагарина представит Россию на «Евровидении-2015»?

Новости России. 27-летняя певица Полина Гагарина представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Информация об этом появилась на странице певицы в Википедии.



Сообщение на официальной группе Полины Гагариной «Вконтакте»:

Полина Гагарина представит Россию на Евровидении 2015! Евровидение в этом году пройдет в столице Австрии – Вене. В самое ближайшее время состоится презентация песни и клипа.

Официально телеканал, которому принадлежат права на трансляцию конкурса в России в этом году, пока не подтвердил эту новость.

Правда, по некоторым данным, артистка уже записала песню для выступления на конкурсе.

На странице певицы в Facebook сообщается, что информацию по поводу участия Полины Гагариной на Евровидении-2015 следует ожидать вечером во вторник, 10 марта. Довольно быстро запись исчезла.

Отметим, Гагарина – не новичок в музыкальной индустрии. В 2003 году Полина одержала победу на телевизионном конкурсе «Фабрика звёзд-2».

В 2005 заняла 3-е место на конкурсе «Новая Волна». За плечами у Гагариной – участие в многочисленных музыкальных конкурсах.

Певица уже выпустила два студийных альбома – «Попроси у облаков» (2007 год) и «О себе» (2010 год). Песни «Я тебя не прощу никогда», «Спектакль окончен», «Нет» и «Навек» неоднократно попадали в российские хит-парады.



Несколько недель назад в Москве Полина Гагарина дала большой сольный концерт. Это не обычное музыкальное шоу, а целый «Спектакль…» в трех действиях. «Спектакль…» Полины Гагариной, построенный по всем законам театрального жанра, собрал аншлаг.

Кроме того, певица записывает саундтреки к фильмам, среди которых и композиция, которая прозвучит в фильме кинокомпании Уолта Диснея «Счастье».

В сентябре прошлого года Полина Гагарина вышла замуж за светского фотографа Дмитрия Исхакова. Подробности здесь.



Напомним, Полина Гагарина воспитывает 6-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. О том, как вырастить из мальчика настоящего мужчину, певица рассказала несколько лет назад в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Подробности вы узнаете из видео.