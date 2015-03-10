Почему в семье музыканта Сергея Лапковского жена поздравляет мужа с 8 Марта первой?

Как только не изгаляются артисты, чтобы поздравить любимых женщин с 8 Марта. Дальше всех пошел лидер группы «Цвет алоэ» Сергей Лапковский, который 8 марта умудрился…родиться!

Антон Мартыненко, ведущий программы «На том же месте в тот же час»:

Каждый год у тебя праздник, который ты даришь всем женщинам. Ты считаешь себя подарком?

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет алоэ»:

В первую очередь, подарком для своей мамы стал, для папы, когда 8 марта в далеком 1985 году я появился. Мне, между прочим, 30 лет исполняется в этом году! И 8 марта я не только для себя праздник делаю в качестве дня рождения, когда приглашаю гостей – друзей и коллег, я практически каждое 8 Марта играю сольный концерт – дарю подарок. Так что все взаимно!

Антон Мартыненко:

Как это происходит с твоей женой? Вот утро наступило и что – наступает утро 8 марта и вы наперегонки спешите, кто кого первый поздравит?

Сергей Лапковский:

Кстати, жена моя всегда по этому поводу переживает. 8 Марта стало вторым праздником в семье. Она меня как-то умудряется раньше поздравить. Обычно я седьмого работаю и ночью прихожу. Она меня в ночь с седьмого на восьмое всегда встречает сюрпризом. В прошлый мой день рождения я работал на корпоративе. Приехал поздно с работы домой. Меня встретила перед дверью записка, на которой было написано «пройди туда, открой то…». Было порядка восьми таких записочек, в которых были написаны различные истории, и к записочке был прикреплен какой-то подарок. И, конечно, в финале было самое интересное… Спасибо, жена, что устроили такой сюрприз!

Антон Мартыненко:

8 Марта. Давай перейдем к теме, которая непосредственно связана с двумя прекрасными женщинами. Это Клара Цеткин и Роза Люксембург. Как ты считаешь, для тебя лично, какая из них ближе? Или все-таки жена?

Сергей Лапковский:

В любом случае, жена для меня ближе, потому что я ее люблю! А если уж выбирать, то я жил раньше в этом районе, буквально год назад, - Розы Люксембург. Значит, Роза Люксембург будет!

Антон Мартыненко:

У тебя вся жизнь в том или ином связана с праздником 8 Марта. Сережа, значит это не только женский праздник, но праздник персонально Сергея Лапковского! Мы тебя поздравляем с 8 Марта и с 30-летием!