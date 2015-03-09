Нам 10 лет! Группа «Дрозды» зарядила студию программы «УТРО» весенним настроением

Пришла ли для Вас весна?

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Да, для группы «Дрозды» весна уже пришла. Мало того, что у нас большущий тур по стране - нам 10 лет. У нас также есть песни про весну. Да и мы сами такие «весенние» - как три заряженных пистолета. Весна в наших сердцах, в наших инструментах. Весна - в группе «Дрозды»

Что для вас эти 10 лет?

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

10 лет - это 10 лет борьбы. Это 10 лет творчества, доказательства. Мы 10 лет доказывали Александру Солодухе, что он не один на этой эстраде! 10 лет - это хорошее настроение не только у нас, но и у тех, кто нас слушает, тех, кто нас любит.

За 10 лет, наверное, и с вами, как с людьми, происходили какие-то изменения. Это как-то влияет на творчество? Не хотелось ли когда-нибудь спеть философскую, глубокомысленную песню?

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Дело в том, что к коллективу привязалось такое мнение, что мы весельчаки, такие беззаботные ребята… Но нет! Мы на самом деле мы очень серьёзный ансамбль! В нашем репертуаре есть и «медляки», когда мы их играем, люди целуются!

Будут ли какие-то «не шутливые» песни?

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Как раз-таки если брать последний альбом, то он уже «не шутливый» - он уже более серьёзный. А еще тот, который мы репетируем сейчас - это вообще другая история, это другие «Дрозды».

Есть такой критический возраст для групп, когда они решают: «Ну всё, уже хватит! Нужно разойтись и заняться чем-то серьёзным!» Что касается «Дроздов» - потенциал у группы ещё есть?

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Какой возраст? Главное, чтобы песни писались. Главное, чтобы было настроение.