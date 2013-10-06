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«Звездный ринг» за 5 октября 2013 года. «No comment band» vs «Бавария»

06 октября 2013 12:27
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Сегодня на сцену, как и всегда, поднимутся два коллектива: «No comment band» и «Бавария». Помимо телезрителей, выступление кавер-бэндов на «Звездном ринге» на СТВ будут оценивать профессиональные критики: певица Наталья Томело, продюсер и поэт-песенник Владимир Кубышкин, телепродюсер Богдан Швайбович.

«No comment band». Группа сформировалась в 2009 год. Им нет и 5 лет, но за это время они заслужили множество титулов и наград. Они выступали на одних подмостках с самыми крупными рок-звездами. Они полным решимости добавить в свою коллекцию еще один трофей!

«Бавария». Они сполна вкусили кайф выступлений на большой сцене. Порознь они прознали, что такое любовь и восхищение огромной аудитории. И сегодня они принимают вызов, они готовы сражаться и победить в честном музыкальном противоборстве уже как единое целое. 

# Музыка # Белорусские исполнители

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