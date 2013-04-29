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«Звездный ринг» за 23 марта 2013 Новогрудок против Минска

29 апреля 2013 13:01
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«Поющие города» на «Звездном ринге»! Им предстоит пройти 5 раундов, чтобы доказать свое право выступать на большой сцене. Наставники, которых ребята получили в предыдущем проекте, достались им по наследству и в программе «Звездный ринг».

Сегодня свои силы попробует Валерия Садовская из Новогрудка. Это исполнительница с небогатым вокальным опытом, зато блистательным прошлым пианистки. Два в одном! Такой коктейль может снести голову потенциальным поклонникам. Ее куратор – Елена Волошина.

Соперники Валерии – отряд бойцов из города Минска – Филипп Смелов, Мухамед Каджаров, Вероника Шаманова. Это очень крутой коктейль из восточных танцев, битбокса и оригинального синтезатора. Их наставник – Александр Солодуха.

# Белорусская музыка # Музыка # Александр Солодуха # Валерия Садовская # Филипп Смелов # Мухамед Каджаров # Вероника Шаманова # Елена Волошина

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