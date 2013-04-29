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Что думает Патрисия Каас о белорусских женщинах?

29 апреля 2013 08:26
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Новости Беларуси. Знаменитая француженка даст в Минске единственный концерт в рамках мирового турне. Выступление посвящено памяти Эдит Пиаф. Во время пресс-конференции Патрисия Каас призналась, исполняя композиции Пиаф, её цель – ни в коем случае не копировать «Мадемуазель Шанте Блюз», а оживить память о ней.

Патрисия Каас, французская певица и актриса:
Я решила показать Пиаф со всех сторон, при этом не копируя ее, а интерпретируя ее песни, оживляя их.

В Беларусь Каас приезжает уже не в первый раз. Мировая знаменитость с удовольствием  уже не первый год выступает на «Славянский базар в Витебске» и каждый раз не устаёт отмечать: «сердца людей здесь очень добрые» (смотрите видео), а белорусские женщины поражают своей красотой.

Патрисия Каас, французская певица и актриса:
Белорусские женщины очень красивы. В любой женщине есть шарм, просто его нужно отыскать. А что касается меня, то я просто стараюсь высыпаться, много танцевать и заниматься спортом. Все это очень важно для меня.

# Звезды о Минске # Музыка

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