Что думает Патрисия Каас о белорусских женщинах?

Новости Беларуси. Знаменитая француженка даст в Минске единственный концерт в рамках мирового турне. Выступление посвящено памяти Эдит Пиаф. Во время пресс-конференции Патрисия Каас призналась, исполняя композиции Пиаф, её цель – ни в коем случае не копировать «Мадемуазель Шанте Блюз», а оживить память о ней.

Патрисия Каас, французская певица и актриса:

Я решила показать Пиаф со всех сторон, при этом не копируя ее, а интерпретируя ее песни, оживляя их.

В Беларусь Каас приезжает уже не в первый раз. Мировая знаменитость с удовольствием уже не первый год выступает на «Славянский базар в Витебске» и каждый раз не устаёт отмечать: «сердца людей здесь очень добрые» (смотрите видео), а белорусские женщины поражают своей красотой.

Патрисия Каас, французская певица и актриса:

Белорусские женщины очень красивы. В любой женщине есть шарм, просто его нужно отыскать. А что касается меня, то я просто стараюсь высыпаться, много танцевать и заниматься спортом. Все это очень важно для меня.