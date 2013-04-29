Евровидение-2013. Музыкальный праздник стартует уже 10 мая

Новости Швеции. 10 мая Мальмё превратится в столицу музыкального искусства. В этот день состоится первая вечеринка. На площади Густава Адольфа будет размещена евродеревня. На евровизийной неделе здесь будут проходить и концерты участников форума.

Напомним, полуфиналы и финалы «Евровидения» пройдут в спортивном комплексе «Malmo Arena». Шведы – организаторы конкурса – в оформлении сцены постарались воплотить девиз «Сила, свет и движение». «Немного крыльев бабочки, мотыльки сфотографированныес замедленной скоростью, помноженные на архитектурную и технологическую высокую моду», – так характеризуют декорации главные дизайнеры проекта «Евровидение-2013», Виктор Браттстром и Фрида Арвидссон.

Сцена состоит из 210 динамиков, 800 ламп, управляемых компьютером, 1243 прожектора, 200 тонн оборудования под потолком, 40 километров кабеля, 24 километра сигнального кабеля, 12 лайтбоксов. Для ведущих возведут так называемую сцену-спутник. Основная сцена займёт 12 метров плюс 13-ти метровый подиум. В организации «Евровидения» задействованы специалисты из нескольких стран. Так, например, сцена и звуковой продакшн – из Бельгии, звук – из Норвегии, свет – из Германии, Британии и Швеции.

Гимн «Евровидения» этого года написали экс-участники легендарной шведской группы ABBA. Композиция «We Write The Story», будет впервые исполнена во время финала конкурса – 18 мая. Группа ABBA победила на песенном конкурсе «Евровидение» в 1974 году и до сих пор считается самым успешным поп-коллективом Швеции.

Напомним, Швецию на «Евровидении-2013» представит Робин Стьернберг. Молодой человек исполнит композицию «You» в финале конкурса (Швеция – страна-победитель прошлого «Евровидения»). «Величественность, перегруженная любовью», – так описывает исполнитель конкурсную песню (смотрите видео).