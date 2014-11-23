«Звездный ринг» за 22 ноября 2014 года: «The Apples» против «Виа «Ё-гурт»

«The Apples». Их профиль — трибьют Beatles. Как следствие — участие в крупнейших «Beatles-фестивалях» в ближнем и дальнем зарубежье, более десятка концертов на сцене легендарного Cavern Club, где когда-то начинали свой творческий путь сами «битлы». Но преданность ливерпульской четверке не помеха для взаимных романов с лучшими хитами мировой поп и рок-музыки.

«Виа «Ё-гурт». Они умеют смешать, но не взбалтывать. Легкий музыкальный коктейль из 7 нот, 3 аккордов и щепотки юмора по вкусу. Впрочем, в комфортной среде эти музыканты способны организовать крутой замес из гоп-стопа и оригинального жанра троллинг стоунз.