Представители двух поколений легендарного коллектива «Песняры» - заслуженный артист БССР Леонид Тышко и певец, поэт и композитор Олег Аверин на СТВ

45 лет «Песнярам». И так приятно, что эта музыка живет до сих пор. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - представители двух поколений легендарного коллектива «Песняры» - заслуженный артист БССР Леонид Тышко и певец, поэт и композитор Олег Аверин.

Вы 12 лет играли на бас-гитаре в составе «Песняров». Сейчас бас-гитару в руки берёте?

Леонид Тышко, заслужанный артист БССР:

Нет. Первые два года спустя мы играли в небольшом коллективе, но ребята быстро разбежались. Один уехал в Америку. Второй- в Россию. А в целом ансамбль был неплохой.

Олег, помните то время, когда Вы пришли в коллектив «Песняры». Смена поколений. Вы молодой, входите в такой легендарный состав. Тяжело ли было туда попасть? Ведь каждый артист об этом тогда мечтал.

Олег Аверин, певец, поэт, композитор:

Только по приглашению руководителя. Он знал секрет: кто ему нужен и почему. Он этого конкретно никогда не объяснял.

Где он Вас заметил?

Олег Аверин, певец, поэт, композитор:

В Бресте. Я вышел на сцену исполнять свою песню. Он подошёл и сказал: «Напиши что-нибудь для «Песняров!»Я написал песню «Ночка тёмная». Он предложил мне самому исполнять ее в ансамбле «Песняры» Я сказал: «Спасибо, не надо! Не пойду!» Это большая ответственность - за Мулявина спрятаться! Я вообще тогда был из рок-группы. Мулявин тогда был на два года младше, чем я сейчас. Тогда он для меня был очень старым, легендарным. Я спрашивал у Валерия Дайнеко: «Я то ладно, в декабре 1992 года с ним познакомился. А ты то в 70-е годы. Как ты его воспринял тогда?» Он мне ответил: «Для меня он тоже был старый и легендарный» Такой вот образ жил в нем последние годы.

Но Ваш отказ изначально - это скромность или личные амбиции, что мол «я рокер, я не могу»?

Олег Аверин, певец, поэт, композитор:

Это не для того, чтобы выпендриться, мол: «Подумаешь, «Песняры»! Нет! Хочу подчеркнуть: насколько сложный момент тогда был в стране и нужно было брать ответственность : в известный (тогда он на пике популярности был) ансамбль прийти - это одно. Это тебе подарок судьбы. Но когда популярность падает, когда Мулявина перестают узнавать и когда вешают афишу в Воронеже и приходит 50 человек на концерт (а так было в 1993 году), - в тот момент сказать: «Я согласен!» мне, бывшему рок-музыканту, который писал тогда просто песни: Инна Афанасьева, Андрей Хлестов, группа «На-На» тогда пару песен моих спела. Кристина Орбакайте спела песню «Зеркальце»… Я был рад, что я просто как автор. У меня тогда была семья, мне было комфортно психологически, что у меня была стабильность. В этот момент Мулявин говорил:

«Все думают, что «Песняров» больше нет. Давай сделаем так, что они будут! Ты мне нужен! Ну, пожалуйста! Ты просто пиши песни. Вот какие просто тебе приходят в голову - пиши. А я тебя буду подправлять, если это потребуется…» И мы опять доводим коллектив «Песняры» до пика популярности.

Правда, что вначале группа называлась «Лявоны»?

Олег Аверин, певец, поэт, композитор:

Да, но нам запретили такое делать. Как-то было уж слишком - «лявоны».

Директор филармонии сказал: «Думайте о названии!» Я пошёл в библиотеку, взял первую попавшую книгу. Так получилось, что это был сборник произведений Коласа и Купалы «Песняры». Лучшего и быть не могло!

Чем больше мы это укрепляли, тем больше это было понятно не только белорусам, но и русскоязычным и во всем Советском союзе, что «песня» -это песня. Потом, правда, долго спрашивали: «А что такое «ры»? Тогда приходилось объяснять, что «песняр» а «песняры» - когда много.

У «Песняров» есть отличительная особенность относительно другой музыки. В чем эта «изюминка», «фишка»?

Олег Аверин, певец, поэт, композитор:

Как-то еду я с одним композитором по Москве и он так неуверенно смотрит по сторонам, затем указывает куда-то пальцем: «Наверное, туда!» Я говорю: «Ты же столько в Москве живёшь, неужели не выучил?» А он: «Её нельзя выучить, ее нужно почувствовать!» То же самое и с репертуарной политикой в «Песнярах». Здесь нет писанных правил. Но в ансамбле всегда, когда песня была «песнярская» все всегда с этим соглашались, и это даже не обсуждалось. Когда я познакомился с Мулявиным, он тоже ждал от меня того, что я это почувствую. Для того, чтобы это почувствовать, надо было, конечно…(задумчиво)