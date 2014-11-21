Продюсер команды Брестской области проекта «Поющие города-3» Святослав Позняк и участница проекта Ирина Литвин на СТВ

В субботу на телеканале СТВ стартует второй полуфинал проекта «Поющие города-3». В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - продюсер команды Брестской области Святослав Позняк и участница проекта «Поющие города-3» Ирина Литвин.

Можете рассказать о работе с командой Брестской области?

Святослав Позняк, продюсер команды Брестской области проекта «Поющие города-3»:

Я очень доволен Брестской областью. У нас подобралась хорошая команда. Молодая, сплоченная. Мы общаемся каждый день.

Ирина Литвин, участница проекта «Поющие города-3»:

Я учусь в 11 классе. И сказать по правде я вовсе не имела цели прийти на этот проект. Мама меня заставила. Я пришла с учебы вся замученная. Мама сказала: «Сегодня кастинг, попробуй свои силы!» Я пришла и спела, и меня оценили. И вот… Я здесь!

Святослав Позняк, продюсер команды Брестской области проекта «Поющие города-3»:

Есть люди, которые на сцене прямо живут. И это настолько очевидно. Ира когда вышла со своей энергетикой - ну прям как человек-праздник. И я сразу подумал: «Беру!»

Ира, а какие у тебя планы?

Ирина Литвин, участница проекта «Поющие города-3»:

Я поступаю в Институт культуры на менеджмент. Это будет немного связано с искусством и продюсированием.

Святослав Позняк, продюсер команды Брестской области проекта «Поющие города-3»:

Отговаривал поступать на вокал. Настаивал на то, чтобы у человека была хоть какая-то профессия, пускай и связанная с творчеством. Дело в том, что век вокалиста - коротковатый. Все же хорошо, когда есть какая-то профессия. Ведь вокалом можно заниматься всегда.