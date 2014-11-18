Продюсеры команды Гродненской области проекта «Поющие города-3» Светлана Лис, Андрей Кулинкович и участник проекта «Поющие города-3» Валерий Гресик на СТВ

Легко ли было отбирать участников для проекта в Гродненской области? Много ли талантов?

Светлана Лис, продюсер команды Гродненской области проекта «Поющие города-3»:

Отбирать было безумно тяжело. Талантов очень много. Дело в том, что немножечко было ограничено количество участников и нужно было набрать по шесть творческих номеров. Но я немножко схитрила - сделала два дуэта, потому что кого-то не взять я просто не могла.

Андрей, никто не подвел Вас в процессе работы?

Андрей Кулинкович, продюсер команды Гродненской области проекта «Поющие города-3»:

Нет. Абсолютно все оправдали надежды, замечательные работы. У нас даже не было никаких экстраординарных ситуаций. Небольшие были, конечно, но мы об этом умолчим.

Валерий, ты уже был участником первого полуфинала, выступил довольно-таки хорошо. Чувствуется ли некая обида со стороны участников, или, наоборот, взаимопонимание, поддержка?

Валерий Гресик, участник проекта «Поющие города-3»:

Поддержки очень много было. Конкуренции и обиды никакой не наблюдалось. У нас была замечательная творческая группа, и даже на репетиции было очень приятно приходить.

Что-то дает этот проект? Кроме положительных эмоций? Может, уже какие-то предложения поступили?

Валерий Гресик, участник проекта «Поющие города-3»:

Во-первых, на проекте я познакомился с множеством интересных людей. Например, с группой «Топлесс». Предложений еще пока не поступало, разве что поработать у кого-нибудь на свадьбе или корпоративе.

Легко ли быть продюсером в Беларуси?

Светлана Лис, продюсер команды Гродненской области проекта «Поющие города-3»:

И артист, и продюсер - это вовсе нелегко. И продвигать артиста - совсем нелегко. Но это интересно! У нас очень дружная команда, благодаря чему мы получили колоссальное удовольствие от работы и этого проекта.

Андрей Кулинкович, продюсер команды Гродненской области проекта «Поющие города-3»:

Я считаю, что для продюсера очень важно угадать или увидеть в будущем артисте что-то, раскрыть его, и он знает, как это сделать.