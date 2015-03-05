«Звезда» мировой оперной сцены Дмитрий Хворостовский: Мне хочется, не выступая, попутешествовать!

Ваш приезд в Минск - это всегда событие. А любите ли Вы нашу белорусскую публику и сцену?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Конечно! Очень люблю белорусскую сцену. То, что было ваше, стало давно уже наше.

Существуют ли на земле места, где Вы не выступали, но хотели бы?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Я хотел сказать - в Африке, но в Африке мне бы не хотелось! (смеется). Наверное, таких мест уже не существует. Честно говоря, мне хочется, не выступая, попутешествовать. Например, съездить в ту же самую Африку.

Ваши вокальные возможности - многогранны. Но на музыкальные эксперименты Вы не всегда соглашаетесь. Почему?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Я не могу на все эксперименты соглашаться. Я уже достаточно «наэкспериментировался». И, думаю, даже более, чем кто-либо из моих коллег - оперных певцов.

Вы отказались от эксперимента с Мадонной. Не жалеете?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Это было так давно! Я тогда вообще был очень упрямый максималист!

По версии журнала «PEOPLE» Вы входите в сотню самых престижных мужчин мира. Вам это льстит, или же как-то помогает в жизни?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Раньше мне это даже льстило, поскольку тогда всё было в новинку. Всегда приятно ощущать положительное отношение к себе. Отношение настолько хорошее во многих точках мира, что я этому, естественно, очень даже рад.

Думаю, для публичного человека важны и внешность, и физическая форма. Но для оперного певца ещё важна и одежда, в которой он выходит на оперную сцену. Одежда может изменить силу звука! Это так?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Может быть. Потому что оперное пение - это большое искусство, и как правило, существует очень много интересных загадок. Само пение - это ещё искусство резонирования, при котором привлекается практически всё тело. Это как какая-то дека что ли, которая начинает звучать и резонируется, помогает вибрировать этому голосу, распространяться на большие пространства, которые он может заполнять. Это уже как частичка науки. Может быть в костюмах что-то помогает данному процессу. Я как-то об этом и не задумывался. Но мне больше нравится петь не в костюме. Мне кажется, что так лучше звучит!

У Вас четверо детей. Старшие уже выросли и определились в жизни. А младшие - Максим и Нина - не мечтают о сцене?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Таланты у них ярко выраженные и различные. Я думаю, они должны быть счастливы и реализованы. Причем оба. Не только Максим, но и Нина, которая уже сейчас показывает многочисленные таланты и в искусстве, и в актерском мастерстве, и в движении - хореографии. Конечно, я мечтал бы о том, чтобы моя дочка тоже смогла реализоваться в жизни и быть чьей-то женой.

Чем Вы увлекаетесь? Правда, что прыгаете с парашютом?

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Один раз только спрыгнул! Я всегда боялся высоты и думал, что этот прыжок меня как-то избавит от страха. И Вы знаете, самого прыжка с парашютом я как-то и не боялся. Это ощущение свободного полёта, пока ты летишь без парашюта, похоже на ни с чем не сравнимое ощущение счастья.