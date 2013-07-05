«Звездный ринг» за 22 июня 2013: Слуцк против Гомеля

Этот сезон «Звездного ринга» принадлежит участникам проекта «Поющие города». 22 июня у нас сражаются Слуцк против Гомеля. Команды идеально подобраны не только количественно, но и, как кажется, фактурно и качественно. Даже репертуар у них похожий. И это только усложнит выбор между ними.

Слуцкая команда - это Игорь Уренцев, Татьяна Сукоркая, Анастасия Макареня, Александр Радкевич. Такую команду выбрала группа «Атлантика».

За Гомель сражаются Василий Журавлев, Алена Головань и новый участник команды Вадим Иваненко. Это выбор звездного куратора Анастасии Винниковой.