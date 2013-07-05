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«Звездный ринг» за 22 июня 2013: Слуцк против Гомеля

05 июля 2013 08:05
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Этот сезон «Звездного ринга» принадлежит участникам проекта «Поющие города».  22 июня у нас сражаются Слуцк против Гомеля.  Команды идеально подобраны не только количественно, но и, как кажется, фактурно и качественно. Даже репертуар у них похожий. И это только усложнит выбор между ними.

Слуцкая команда - это Игорь Уренцев, Татьяна Сукоркая, Анастасия Макареня, Александр Радкевич. Такую команду выбрала группа «Атлантика».

За Гомель сражаются Василий Журавлев, Алена Головань и новый участник команды Вадим Иваненко. Это выбор звездного куратора Анастасии Винниковой. 

# Белорусская музыка # Музыка # Игорь Уренцев # Татьяна Сукоркая # Анастасия Макареня # Александр Радкевич # Василий Журавлев # Алена Головань # Вадим Иваненко # Анастасия Винникова

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