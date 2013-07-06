В Минске прошел юбилейный фестиваль пограничной песни

Новости Беларуси. Голоса границы зазвучали в Минске. В белорусской столице прошел 10-ый юбилейный фестиваль песни, в котором приняли участие представители всех территориальных органов погранслужбы нашей страны.

В составе жюри были известные белорусские композиторы Игорь Лученок, Леонид Захлевный, Олег Елисеенков и руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко. Уже стало доброй традиций проводить финал фестиваля в городах, где дислоцируются пограничные части.

За прошедшие годы конкурс дал творческую путевку в жизнь не одному десятку исполнителей. Благодаря ему появились и новые песни о границе. А победителем нынешнего фестиваля стал представитель Лидского погранотряда Влдимир Беспалов. Он удостоен Гран-при, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Беспалов, обладатель Гран-при фестиваля пограничной песни «Голоса границы»:

Я уже три года на пенсии, но продолжаю работать в военном оркестре на гражданской должности. Каждый год мы выезжаем на пограничные посты, на пограничные заставы.

Олег Елисеенков, композитор, председатель жюри фестиваля пограничной песни «Голоса границы»:

Конкурс сильный. Я даже порой удивлялся, что это ведомственный конкурс, а не конкурс профессиональных артистов. Были песни, которые ребята пели на действительно профессиональном уровне.