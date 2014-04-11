Жанна Фриске со слезами на глазах: Я очень надеюсь на скорую встречу!

Новости России. Поклонники Жанны Фриске растрогали певицу до слез. На днях в Сети появился видеоролик «Жанна, живи! Жанна, танцуй!».

Цель клипа в том, чтобы поддержать Жанну и всех людей, которым пришлось столкнуться с онкологическими заболеваниями. Смотрите видео.

Фриске призналась, что по ее щекам текли слезы, когда она увидела этот ролик.



Жанна Фриске, сообщение на официальном сайте певицы:

Дорогие мои, я хочу сказать спасибо вам за вашу доброту, участие, за ваше сострадание и поддержку, которая мне сейчас так нужна. Я получила песню, смотрела, и по щекам текли слезы, спасибо вам за вашу верность, спасибо вам за вашу преданность, спасибо вам, что вы со мной уже долгие годы. Я очень надеюсь на скорую встречу. Берегите себя и никогда не теряйте веру! Ваша, Жанна.

Сейчас Фриске живет в Лос-Анджелесе у друзей.

За последнее время ее состояние заметно улучшилось: она может самостоятельно вставать. Постепенно возвращается зрение и уходят лишние килограммы.



Рядом с Жанной находятся ее мама, сын Платон, а также верная подруга Ольга Орлова.

Напомним, 7 апреля Жанна Фриске и ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев отпраздновали первый день рождения сына.

За несколько дней до праздника Дмитрий в одном интервью рассказал о сыне и о том, что пришлось пережить в это непростое для их семьи время. Подробности читайте здесь.