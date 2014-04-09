Евровидение-2014. Венгрия. Андраш Каллаи "Running"

Новости Венгрии. 29-летний певец, композитор и продюсер Андраш Каллаи-Сондерс на «Евровидении-2014» представляет Венгрию с песней «Running».

Исполнитель завоевал путевку на «Евровидение», победив в национальном отборочном туре «A Dal».

Музыкальные критики уверяют: песня, с которой Каллаи едет на «Евровидение» – не формат этого конкурса.

«Running» рассказывает о насилии над детьми. Андраш признается, что посвятил композицию своей подруге, которая в раннем детстве подверглась насилию.

Андраш Каллаи-Сондерс, представитель Венгрии на «Евровидении-2014»:

Я пишу песни о том, что пережил я или близкие мне люди. Одна моя подруга детства подвергалась насилию. Моя песня – о ней, о ее судьбе. Я хочу обратиться ко всем детям, оказавшимся в такой ситуации: не молчите, расскажите о своих проблемах, чтобы вас могли спасти.

Клип, как впрочем и сама песня «Running», впечатлила и евровизийных фанатов, и букмекеров. Венгрия входит в ТОП-5 фаворитов «Евровидения-2014». По версии авторитарных букмекерских контор конкурс в этом году выиграет либо Венгрия, либо Армения.

Чем «Running» в исполнении Андраша Каллаи покорил фанатов конкурса? Смотрите видео.

Андраш родился в Нью-Йорке в семье венгерской модели Каталин Каллаи и американского продюсера Фернандо Сондерса. Любовь к музыке парню с детства прививал отец – он частенько брал Андраша с собой на концерты.

Несколько лет назад Каллаи посетил Венгрию, родину своей матери. Во время поездки Андраш случайно увидел по телевизору рекламу о прослушивании на конкурс молодых исполнителей «Мегастар». Молодой человек, не задумываясь, пошел на кастинг и прошел его. Так и началась музыкальная карьера Андраша в Венгрии.

Певец сотрудничал с известными компаниями Universal и Today Is Vintage.

Первый полуфинал «Евровидения» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!