Евровидение-2014. Норвегия. Карл Эспен "Silent Storm"

Новости Норвегии. Карл Эспен на конкурсе «Евровидение-2014» представляет Норвегию.

Carl E, так называет себя исполнитель, споет на главной евровизийной сцене лирическую «Silent Storm». Композицию написала Джозефин Винтер, двоюродная сестра Карла, в Норвегии она известная певица и композитор.

Проникновенный «Тихий шторм» адресован каждому жителю планеты, который пытается найти свое место в мире.

Карл говорит, что эта баллада, и она «очень искренняя, мощная, но в тоже время невероятно мощная».

«Евровидение» в прямом смысле вторглось в жизнь норвежца. В одном интервью Карл признался, что даже в самых смелых мечтах представить себе не мог, что когда-нибудь будет защищать честь своей страны на престижном конкурсе.

Карл Эспен, представитель Норвегии на «Евровидении-2014» (в интервью esckaz.com):

Я невероятно тронут, польщен и горд. То, что зрители доверили мне представлять страну – настолько большой показатель доверия и любви в мой адрес. И это та задача, к которой я отношусь с полной серьезностью.

Карлу 31 год. Он вырос в семье, где любили музыку. Однако свою жизнь мужчина связал далеко не с творческой профессией.

Эспен служил в армии, полгода пробыл в Косово. Вернувшись из армии, он стал плотником.

А сейчас работает в стекольной компании.

Больше всего в жизни он любит рыбалку. Природа, по признанию норвежца, не только вдохновляет, но и здорово расслабляет.

Пока «Silent Storm» в исполнении Карла Эспена междунарожные букмекерские конторы включают в ТОП-5 фаворитов «Евровидения».

Напомним, Норвегия участвует в песенном конкурсе «Евровидение» с 1960 года. Страна выигрывала три раза: в 1985 победу принесли BobbySocks с песней «La det swinge». Ровно через десять лет, в 1995-м, благодаря Secret Garden «Евровидение» вновь приехало в Норвегию.

В 2009 году Европа выставила Александру Рыбаку 387 баллов – рекордный результат за всю историю конкурса.

Сможет ли Карл Эспен вернуть «Евровидение» в Норвегию? Узнаем уже совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!