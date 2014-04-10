Евровидение-2014. Дания. Басим "Cliche Love Song"

Новости Дании. 21-летний Басим, он же Анис Басим Мужахид, на «Евровидении-2014» представляет Данию.

Датский певец марокканского происхождения споет задорную «Cliche Love Song».

Музыкальные критики уверены, что Басим сумеет заставить танцевать зрителей, скучающих у экранов телевизоров.

Впрочем, прогнозы на «Евровидении», как и сам конкурс – процесс непредсказуемый. Они имеют обыкновение сбываться, как это было с Александром Рыбаком, Лорин и Эммили де Форест.

Но с такой же точностью предсказания могут и не сбываться. И здесь достаточно вспомнить «Евровидение-2011», когда все сошлись во мнении – выиграет француз Амори Вассили. Еврофаны уже начали думать, как добраться до Германии, а «Евровидение» взял и выиграл дуэт Элл и Никки из Азербайджана.

И, по мнению букмекеров, у парня есть все шансы на то, чтобы повторить успех своей коллеги Эммили де Форест. Правда, в номере Басима не будет ни босых ног, ни дудок с барабанами, ни огненного дождя.

«Скандальная, очень эмоциональная песня о любви не требует никаких шоу-программ», – уверен Басим.

Евровизийная «Cliche Love Song» – песня-посвящение. Она адресована девушке, которая очаровала молодого человека. И он пойдет на все, чтобы завоевать ее сердце.

Басим с песней «Cliche Love Song» получил путёвку на «Евровидение», одержав победу на традиционном национальном отборе «Dansk Melodi Grand Prix 2014».

В 15 лет Басим принял участие в «The X Factor», одном из самых рейтинговых проектов на датском телевидении.

После участия в телешоу певец выпустил свой первый альбом и провел большой гастрольный тур в его поддержку.

На счету молодого артиста уже три студийные пластинки. Многие композиции Басима занимают лидирующие позиции в музыкальных чатах Дании.

Напомним, хрустальный микрофон – символ «Евровидения» – в прошлом году в Данию увезла 21-летняя певица Эммили де Форест.

Наивысшую оценку – 12 баллов – певице поставили 8 из 39 стран, принимавших участие в голосовании.

Несмотря на свой юный возраст, девушка уже взорвала мировой музыкальный рынок. Целый год – от «Евровидения» в Швеции до «Евровидения» в Дании – де Форест на пике популярности.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!