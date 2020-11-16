«Песня должна нести людям добро, позитив и радость». Певица Elen о новой песне и творческом пути

Сногсшибательная и женственная – в таком сценическом амплуа певица Elen предстает перед своими поклонниками. Но творческая личность словно инь и ян – сплетение противоречивых граней. Нежная снаружи – страстная внутри. Неожиданный образ рок-дивы Elen воплотила в своей новой видеоработе на песню «Лед».

Несколько лет хит томился в ожидании своего исполнителя, пока ее автор не разглядел в драйвовых «па» отражение Elen. Глубокий замысел композиции «Лед» тут же растопил сердце знойной блондинки. Elen, певица:

В студии, конечно, было тяжеловато ее записывать, потому что она достаточно ярко должна звучать, с накалом страстей. Кто-то писал комментарии, что голос и подача похожи на Славу, кто-то говорил, что песня хорошая, блондинка красивая. Люди соскучились по хорошей, настоящей музыке. То ли, может быть, говорят, все новое – это хорошо забытое старое, т. е. когда-то такой рок был в топе.

В творческой копилке артистки уже две поп-пластинки и несколько клипов. Новый дерзкий саунд – идеальный аккомпанемент авторскому слогу. Экспериментам в творчестве артистка всегда говори «да», но вот бездушным трендам отвечает – твердое нет.

Elen:

Мне просто хочется заложить уши, потому что я не приемлю песни про наркотики, секс. Я считаю, что песня должна нести людям добро, позитив и радость. Я артист и несу ответственность за все то, что я сказала и спела. Мне бы хотелось, чтобы песни были более жизненные, про любовь.

К слову, к «желтому» пиару и дешевому хайпу Elen абсолютно равнодушна. Elen:

Если об артисте говорят, значит, есть о чем поговорить. По поводу желтого пиара – нет, я никогда этим не занималась, хотя могла бы тоже что-то придумать.

Популярному мнению, что лучший продюсер – это интернет, певица парирует: артиста делает его команда. Слаженная работа профессионалов равно плотный гастрольный график. А встреча со зрителями и любовь публики – лучшая награда. Elen:

Вышла Эдита Пьеха в красивом платье с микрофоном и спела красивую, хорошую песню – это было раньше. Сейчас надо подавать людям конфетку в красивой обертке. Надо выйти, надо с людьми какой-то наладить контакт, надо всегда давать зрителю обратную связь.

Покорялись сердца не только поклонников, но и профессионального жюри. Песенные ток-шоу засветились в творческой биографии и нашей героини. Разумеется, опыт для артиста дороже золота. Но шоу талантов уже пройденный этап. Сегодняшний ориентир певицы – саморазвитие. Как рифмы складываются в куплеты, так же филигранно у Elen рождаются живописные сюжеты. Любимое увлечение – написание картин.

Elen:

У меня картины делятся на две серии: коты и природа. Природа – это по большей части море, горы. У человека должны быть разные интересы, возможно, абсолютно в другой сфере работа. Человек должен быть разносторонним для того, чтобы все получилось.

Любовь к своему делу сделала Elen звездой музыкального олимпа. Музыка окрыляет.