Модель Елена Кулецкая, экс-возлюбленная Димы Билана, вышла замуж за оператора-постановщика

Новости России. Модель и телеведущая Елена Кулецкая стала законной супругой оператора-постановщика Станислава Романовского. Торжество прошло в минувшие выходные на юге Франции.

Фотографией с праздника поделилась подруга невесты, модель Евгения Володина. Сама Кулецкая предпочла не выкладывать фото с торжества. Не исключено, что право на съемку выкупил какой-нибудь глянцевый журнал.

Елена и Станислав познакомились более двух лет назад на съемках программы, где она была ведущей, а он работал оператором-постановщиком.

О помолвке модель сообщила в ноябре прошлого года. А уже в мае в эксклюзивном интервью российскому изданию девушка рассказала, что брак будет зарегистрирован в Москве в очень нетрадиционной обстановке.

Елена Кулецкая, модель, телеведущая (в интервью 7days.ru):

Мы не хотим делать светское событие, поэтому приглашаем только наших родных и близких друзей. Мы со Стасом сразу решили, что замки и особняки — не наш вариант. Недавно я ездила во Францию, чтобы выбрать место для проведения церемонии. В итоге нашла великолепное шато в Провансе, куда мы пригласим гостей на три дня. А саму регистрацию брака мы проведем заранее в Москве в хулиганской обстановке. Многие хотят прийти в ЗАГС в кроссовках и джинсах, но не решаются. А вот мы хотим сделать именно так!

Напомним, более пяти лет Елена Кулецкая была связана романтическими отношениями с певцом Дмитрием Биланом. Молодые люди снялись вместе в клипе. Смотрите видео.

«Вернусь с «Евровидения» – и женюсь на Лене!», – пообещал в 2008 году в Белграде Билан. Певец вернулся на Родину победителем, но обещание так и не сдержал.