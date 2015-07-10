Яркую программу артистов Союзного государства представит «Славянский базар» 10 июля

Новости Беларуси. «Славянский базар» — открыт. В Витебске. В 2015 году на международном культурном форуме собрались представители 42 государств. 10 июля на творческий вечер приглашают композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Вслед за ними на сцену Летнего амфитеатра поднимутся такие звёзды, как Тимур Родригез, Леонид Агутин, Анатолий Ярмоленко.

В афише — яркая программа артистов Союзного государства. Завершит концертную программу дня в Летнем амфитеатре ночной сборник «Золотой хит: вчера, сегодня, завтра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.