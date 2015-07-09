«Славянский базар в Витебске-2015»: в полуфинале конкурса молодых исполнителей Беларусь выступит под № 21

Новости Беларуси. Витебск встречает звездных гостей. Торжественное открытие «Славянского базара» состоится 9 июля в Летнем Амфитеатре.

На сцену выйдут Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Натали, Тамара Гвердцители и другие именитые артисты.

Но это будет позже. А пока город живет событиями вне амфитеатра. Буквально пару часов назад открылся Город мастеров. Свои необычные и уникальные работы представят сотни ремесленников из разных уголков Беларуси, России, Украины и Латвии.

Например, украинец Петро (по-нашему – Петр) с удовольствием демонстрирует, как можно изготовить пряники в лучших традициях наших предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Яцук, мастер (Украина):

Мы делаем печатные медовые пряники. Они хранятся очень долго – более двух месяцев. Чувствуете, какое ароматное тесто. Я беру форму и смазываю маслом, затем я продавливаю тесто и делаю отпечаток рисунка. После выпечки мы их расписываем.

Одно из центральных событий дня – жеребьевка участников конкурса молодых исполнителей. В эти минуты она проходит на аллее звезд. И, как стало известно, Беларусь в полуфинале выступит под 21-м номером. С этого дня в полном объеме функционируют все площадки форума. Круглосуточную работу начал и международный пресс-центр фестиваля.

Сергей Хильман, заместитель министра информации Республики Беларусь:

В этом году приехали журналисты из 14 стран мира. Журналистский корпус представлен более 350 журналистами. Это говорит о том, что в этих странах интерес к «Славянскому базару» огромен.