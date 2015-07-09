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Участница конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» от Беларуси: Я как хедлайнер всего конкурса

09 июля 2015 13:19
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Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» 9 июля начинает официальный отсчет фестивальных дней. До старта остается менее 4 часов. Пока же главным событием дня можно считать жеребьевку полуфинала конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». Она состоялась на Аллее звезд.

Молодые исполнители по очереди подходили к туям, похожим на новогодние елки. Однако деревья вместо стеклянных шаров украшали глиняные фестивальные медали. С обратной стороны и находился номер, под которым 10 июля выступят конкурсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песня представительницы Беларуси Валерии Грибусовой станет завершающим аккордом полуфинала. Девушка вытянула последний, 21-й, номер.

Валерия Грибусова, участница конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:
Я думаю, что поставлю финальную точку и выступлю отлично. Я как хедлайнер всего конкурса. Я думаю, этот номер принесет мне удачу, выступление состоится, и будет все очень достойно, красиво. Я с нетерпением жду эмоции, энергии от публики, хочу подарить все, что у меня здесь есть зрителям и телезрителям.

# Музыка # Славянский базар в Витебске 2015 # Валерия Грибусова

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